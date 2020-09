Dopo il lunedì di pausa post gara, i piloti tornano in pista a Misano per i test che anticipano il ritorno in pista nel weekend per il Gp dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Nella sessione odierna, divisa in due tronconi fra mattinata e pomeriggio, con una pausa a pranzo, i piloti hanno avuto modo di provare novità e aggiustamenti rispetto alla gara dello scorso weekend. La giornata si è aperta con l’assenza di Franco Morbidelli, vincitore domenica, mentre durante le varie prove è tornato a farsi vivo sui social Marc Marquez. In pista il più veloce a metà giornata è stato Pol Espargarò, davanti a Mir e Bagnaia, in posizione inversa rispetto al podio della gara precedente. Quinto il leader del Mondiale, Andrea Dovizioso. La Yamaha ha portato alcune novità: Maverick Vinales (7°) ha provato il freno posteriore in stile scooter, mentre Valentino Rossi (16°) un nuovo codone. Diversi piloti hanno provato il team radio, novità che strizza l’occhio alla F1.