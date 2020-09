A due giorni di pausa dalla gara di domenica, dopo un lunedì di meritato riposo che ha fatto seguito ad un intenso weekend, i piloti della MotoGp tornano in pista a Misano per i test che precedono il back to bak sulla pista del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Assenza importante nella sessione mattutina dei test: manca il vincitore della scorsa gara, Franco Morbidelli. Il pilota del Team Petronas non è sceso in pista a causa di alcuni problemi di stomaco secondo quanto riportato da Sky Sport.