E’ terminato il warm up del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: i piloti della MotoGp sono tornati in pista questa mattina per l’ultima sessione in vista della gara di questo pomeriggio. A Misano il più veloce questa mattina è stato Nakagami, seguito da Morbidelli e Mir. Ottavo posto invece per Dovizioso, mentre Vinales è solo 11°. 14° invece Valentino Rossi.