E’ tutto pronto per la doppia di Misano. I piloti della MotoGp sono scesi in pista per il warm up del Gp dell’Emilia Romagna. Al termine della sessione del mattino è stato Alex Marquez a segnare il miglior tempo, col crono di 1.32.402: lo spagnolo della Honda ha sfruttato la scia di Quartararo per far bene, risollevando un po’ il suo team, sprofondato dopo lo stop forzato del fratello Marc.

Secondo posto per Vinales, seguito dalle Petronas di Quartarro e Morbidelli. Nono tempo per Dovizioso, 12° invece Valentino Rossi.