E’ ancora in attesa della sentenza del Tas dopo la squalifica per doping inflittagli alla fine dello scorso anno, Andrea Iannone però non resta con le mani in mano e si allena sperando in un veloce ritorno in pista in sella alla sua Aprilia.

‘The Maniac‘ ha voglia di riprendersi la propria vita, ma al tempo stesso di difenderla dalle cattiverie che ogni giorno legge in giro sul proprio conto. Per questo motivo è intervenuto sui social per mettere alcune cose in chiaro, sfogandosi tramite una Instagram Story: “da anni continuo a restare nel mio silenzio. Sono allibito da ciò che determinate testate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata, attribuendomi chissà cosa. Non sono io quello che alimenta tutto ciò facendo interviste ad hoc. Vivo delle mie passioni, cose concrete, sempre con rispetto e in silenzio“.