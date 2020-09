Nella giornata di ieri alcuni clamorosi rumors hanno lasciato senza parole i tifosi di Valentino Rossi: secondo la stampa tedesca il pilota italiano potrebbe annunciare il suo ritiro nel weekend di gara di Misano. Una decisione che sarebbe legata al mancato annuncio, ancora, dell’accordo col team Petronas per la prossima stagione ed un presunto interessamento della squadra satellite Yamaha a Dovizioso.

E’ stato, però, proprio il team principal Razali a fare luce su questi rumors e a smentirli: “per mettere le cose in chiaro, non stiamo affatto considerando Dovi per il 2021“, ha scritto su Facebook.