Turno spettacolare e ricco di sorprese in Catalogna, la terza sessione di prove libere del GP di Barcellona sancisce l’ingresso nella Q2 in qualifica e, come spesso accade, non mancano i colpi di scena.

Davanti a tutti spicca Fabio Quartararo, che ferma il crono sull’1:39.418 che gli vale la miglior prestazione davanti ad un solido Maverick Viñales. Terza posizione per Miguel Oliveira in sella alla KTM Tech3, seguito da dalla Ducati di Petrucci e dall’Avintia di Zarco. In sesta posizione si piazza Pol Espargaro su KTM, abile a precedere Franco Morbidelli e Valentino Rossi, bravi a staccare il pass per la Q2. Completano la top ten Brad Binder e Joan Mir, che obbligano così alla Q1 le tre Ducati di Bagnaia, Miller e Dovizioso. Brutta botta per il leader del mondiale, che dovrà superare il primo turno in qualifica per provare a partire nelle prime posizioni della griglia.