L’ufficialità del passaggio di Valentino Rossi al Team Petronas è arrivata sabato scorso, durante il week-end del GP di Barcellona. Una notizia che in molti attendevano con ansia, fondamentale per avere la certezza di vedere in pista il Dottore anche nel 2021.

Una trattativa lunga ed estenuante, che Razlan Razali ha raccontato senza segreti alla testata The-Race.com: “Valentino non è un semplice pilota, è una icona che ha fondato un impero commerciale e, per questo motivo, non è stato semplice incastrare tutte le tessere del puzzle. Il contratto che abbiamo steso con Rossi è lungo quattro volte quello di un qualsiasi altro pilota. Valentino sa cosa siamo in grado di fare e ne ha la prova attraverso Morbidelli, credo che per lui sarà forse addirittura meglio di essere nel team ufficiale. Vogliamo vincere sì, ma vogliamo anche divertirci. Non lavoriamo come una scuderia factory, ma le persone di esperienza non si mancano”.