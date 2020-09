Jorge Lorenzo è un pilota dal carattere particolare, che non ha mai avuto paura nel corso della sua carriera di esternare le proprie opinioni, anche quelle più border-line.

Lo spagnolo, attualmente tester della Yamaha, ha regalato una nuova chicca sui social, rispondendo ad alcune provocazioni dei suoi followers, intervenuti sul profilo del maiorchino per pizzicarlo su alcuni temi. Uno tra questi l’umiltà che non lo ha mai contraddistinto, a detta di un seguace di Lorenzo, il quale non ha perso tempo per rispondere in maniera piccata: “l’umiltà non vince i campionati, altrimenti ci sarebbero milioni di umili campioni. Non corro perché non voglio, non perché non posso. Come tester mi sento felice, appagato, mi trattano bene e ho molto tempo libero, cosa posso chiedere di più alla vita?”.