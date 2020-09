La MotoGp fa tappa in Italia per la gara di Misano che apre eccezionalmente le sue porte ad una piccola percentuale di pubblico, nonostante l’emergenza Coronavirus. Con il ritorno dei tifosi sulle tribune e una pista che da sempre esalta piloti e appassionati del motorsport, sull’asfalto lo spettacolo è assicurato. Nonostante le grandi chance per diversi italiani presenti nel Q2 delle qualifiche, la pole position del Gp di Misano va allo spagnolo Maverick Vinales, capace di cancellare di forza, nell’ultimo giro utile, il miglior tempo fatto qualche secondo prima da Franco Morbidelli, secondo davanti a Fabio Quartararo. Quarto posto per Valentino Rossi, mentre Andrea Dovizioso chiude solo 8°.

Il racconto delle qualifiche del Gp di Misano LIVE:

14:50 – Concluse le Qualifiche del Gp di Misano! Maverick Vinales in pole position, Franco Morbidelli sfiora il miglior tempo, ma deve accontentarsi del secondo, davanti a Quartararo. Quarto Valentino Rossi

14:45 – Vinales firma il miglior tempo, per ora è in pole. Quartararo e Rossi alle sue spalle. Dovizioso sale in 6ª posizione

14:41 – 8 minuti alla fine, miglior tempo per Quartararo davanti a Rossi e Morbidelli

14:38 – Caduta per Pol Espargaro. Vinales fa segnare il primo miglior tempo, Rossi 5°

14:35 – Inizia il Q2 delle qualifiche del Gp di Misano

14:25 – Concluso il Q1 delle qualifiche del Gp di Misano: primo posto per Pol Espargaro, secondo Miguel Oliveira. Fuori dai migliori 10 Danilo Petrucci

14:10 – Inizia il Q1 delle qualifiche del Gp di Misano: Petrucci chiamato al passaggio nel Q2, i fratelli Espargaro e Oliveira gli ostacoli più ostici. Due i posti in palio

13:50 – Tutto pronto per le qualifiche del Gp di Misano. Danilo Petrucci è l’unico dei big a non essere entrato nel Q2 delle qualifiche. Fra i piloti già qualificati da segnalare un Valentino Rossi in grande spolvero, primo nelle FP3 e alla ricerca di una straordinaria pole.