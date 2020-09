Il recupero di Marc Marquez dall’infortunio all’omero del braccio destro prosegue senza sosta, il campione del mondo ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per guarire, dopo aver dovuto sottoporsi ad un’altra operazione per aver affrettato i tempi del rientro.

Il pilota della Honda è comunque di buon umore, nonostante la lontananza dalla pista, come dimostra il post pubblicato sul proprio profilo in cui appare sorridente e con un vistoso tutore al braccio. Una sorta di “armatura”, che i suoi followers hanno immediatamente associato a ‘Robocop‘ o ai Transformers, strappando sicuramente una risata a Marquez. Intanto il programma di recupero prosegue, lo spagnolo salterà sicuramente il doppio appuntamento di Misano del 13 e 20 settembre, tornando in sella tra due-tre mesi come stabilito dall’ultimo comunicato della Honda.