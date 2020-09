Danilo Petrucci partirà in terza fila nel Gran Premio della Catalogna in programma domani sul circuito del Montmelò, nei pressi di Barcellona. Il pilota umbro del Ducati Team ha sferrato il suo time attack negli ultimi minuti della FP3 di questa mattina, riuscendo ad aggiudicarsi l’accesso diretto alla Q2, grazie al quarto tempo complessivo in 1:39.702. Nel secondo turno di qualifica del pomeriggio Danilo ha ulteriormente migliorato il suo personal best di alcuni decimi, chiudendo con il nono crono in 1:39.641.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:39.641 (9°)

“Questa mattina abbiamo finalizzato il nostro lavoro seguendo la direzione individuata ieri pomeriggio. Dopo aver ottenuto l’accesso diretto alla Q2, sono riuscito a completare un altro bel giro in qualifica: siamo tutti molto vicini, perciò sono soddisfatto della terza fila. Domani non sarà una gara semplice: sarà difficile scegliere le gomme giuste e gestirle per tutta la durata del Gran Premio, viste soprattutto le condizioni della pista e le basse temperature alle quali non siamo abituati su questo tracciato. Resto comunque fiducioso e ringrazio il team per il lavoro svolto”.