Danilo Petrucci ha chiuso il fine settimana di Misano al sedicesimo posto, un risultato tutt’altro che soddisfacente per il pilota della Ducati. Il ternano non è riuscito a guadagnare posizioni in partenza, restando attardato fin dai primi giri e perdendo l’opportunità di tentare una rimonta.

Dopo la prova di oggi, Petrucci occupa la quindicesima posizione in classifica generale con 25 punti: “ho faticato davvero molto in gara. Ho avuto diversi contatti con altri piloti all’inizio e non sono riuscito a rimanere agganciato al gruppo dei primi” le parole di Petrucci al sito ufficiale Ducati. “Man mano che la moto si alleggeriva con il consumo della benzina, sono riuscito ad avere un ritmo migliore, ma ormai ero troppo lontano per recuperare sui piloti davanti. La gara ci ha comunque permesso di capire alcune cose e questa è sicuramente un’indicazione che ci potrà servire per il futuro. Speriamo che il test di martedì ci aiuti a fare un po’ più di chiarezza. Mi spiace di non essere riuscito a conquistare nessun punto oggi: ce l’ho messa veramente tutta, ma purtroppo non è bastato”.