Dopo una pausa di circa due settimane, il Ducati Team è pronto a tornare nuovamente in pista questo weekend per affrontare il primo dei due appuntamenti consecutivi del Campionato Mondiale MotoGP 2020 sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Il Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini, che si disputerà questa domenica, 13 settembre, sarà anche il primo quest’anno a prevedere la presenza di pubblico sugli spalti.

Danilo Petrucci, attualmente quattordicesimo in classifica generale con 25 punti, vanta come suo miglior risultato in MotoGP sulla pista romagnola il secondo posto ottenuto nel 2017 con la Ducati del Pramac Racing Team. Anche il pilota ternano, dopo due fine settimana difficili in Austria, punta a riscattarsi, ritrovando la competitività sul tracciato di casa.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 14° (25 punti)

“Sicuramente non sono soddisfatto del mio campionato fino ad oggi, ma queste settimane di pausa mi hanno permesso di rilassarmi e ritrovare la serenità e la concentrazione giuste per affrontare i prossimi weekend di gara. Il circuito di Misano è stato riasfaltato e le nuove condizioni potrebbero rivelarsi un fattore a nostro favore, visto che lo scorso anno abbiamo invece faticato molto a causa dello scarso grip. Non vedo l’ora di tornare sulla mia moto sulla nostra pista di casa”.