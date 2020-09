Il Ducati Team è tornato in azione oggi sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, teatro questo fine settimana del settimo appuntamento della stagione MotoGP 2020: il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Dopo aver portato a termine una giornata di test ufficiali sullo stesso tracciato martedì scorso, Danilo Petrucci è sceso in pista oggi trovando fin da subito buone sensazioni in sella alla sua Ducati Desmosedici GP. Undicesimo al termine del primo turno di libere di questa mattina, in 1:32.435, il pilota ternano è riuscito a migliorare di quasi mezzo secondo nel “time attack” di questo pomeriggio, segnando un buon giro in 1:31.973 e chiudendo il venerdì con il nono tempo complessivo, a soli 345 millesimi dal primo.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:31.973 (9°)

“Dopo il test di martedì scorso siamo riusciti a compiere alcuni passi avanti. Fin da questa mattina sono riuscito ad avere delle sensazioni positive in sella alla mia moto. Nel pomeriggio ho segnato un buon tempo e, anche se non credo sarà sufficiente per entrare direttamente in Q2, sono fiducioso perché abbiamo ancora del margine per poter migliorare. Speriamo di riuscire a farlo domattina nella FP3, dove sarà importante rimanere nei primi dieci”.