Il Ducati Team è pronto a tornare in pista per il terzo weekend consecutivo, per disputare l’ottavo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2020 sul Circuit de Barcelona-Catalunya, al Montmeló in Spagna. Introdotto in calendario nel 1992, il tracciato alle porte di Barcellona è un luogo ricco di bei ricordi per la squadra di Borgo Panigale, che nel 2003 ottenne qui con Loris Capirossi il primo dei suoi 50 successi in MotoGP, dopo solo sei gare dal debutto della casa bolognese nella classe regina con la Desmosedici GP. Oltre a questo successo, Ducati vanta altre 3 vittorie al Montmeló: nel 2007 con Casey Stoner e, più recentemente, nel 2017 con Andrea Dovizioso e nel 2018 con Jorge Lorenzo.

Danilo Petrucci, decimo lo scorso fine settimana a Misano, punta ad un buon risultato su di un tracciato che lo ha sempre visto chiudere nella top ten negli ultimi anni e dove nel 2019 ha ottenuto il suo terzo podio stagionale, chiudendo la gara al terzo posto. Dopo i primi sette GP, Petrucci occupa la quattordicesima posizione nella classifica generale. Ducati è seconda nella classifica costruttori con 115 punti, mentre il Ducati Team è quarto nella classifica per squadre con 115 punti.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 14° (31 punti)

“Dopo due Gran Premi veramente difficili, torniamo in gara su un circuito dove l’anno scorso sono riuscito a salire sul podio. La stagione non sta sicuramente andando come speravamo, ma non ci arrendiamo: al Montmeló cercheremo di migliorare il decimo posto di Misano, ma le condizioni che incontreremo saranno molto diverse: l’asfalto e le temperature potrebbe rivelarsi determinanti per la nostra prestazione. La chiave sarà saper interpretare bene questi due fattori”.