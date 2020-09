Il matrimonio tra Valentino Rossi e il Team Petronas non è stato ancora ufficializzato, non tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto, per questo motivo l’annuncio non è arrivato.

Non ci sono dubbi sul fatto che il Dottore prenderà il posto di Fabio Quartararo nel 2021, ma Wilco Zeelenberg ha voluto mettere in chiaro alcune cose riguardanti l’arrivo in scuderia del pesarese: “Rossi per l’età che ha sta ottenendo risultati ragguardevoli, ma non è il futuro” le parole del dirigente del team malese a PaddockGP.com. “Devo anche ammettere, però, che poter lavorare forse con il pilota migliore di tutti i tempi è un’occasione unica. Se mi avessero detto dieci anni fa che sarei stato team manager della scuderia di Valentino Rossi non ci avrei creduto. Vogliamo che lui il prossimo anno faccia ancora meglio di quanto stia facendo adesso. Da parte nostra c’è tutta la volontà affinché questo avvenga, non vedo l’ora di vedere se lo stesso discorso vale anche per lui”