Ha chiuso con il miglior tempo e con ottime sensazioni, una giornata davvero positiva quella di Misano per Maverick Viñales, risultato essere il più veloce in pista in sella alla sua Yamaha.

Una prestazione che da un lato esalta lo spagnolo, ma dall’altro accresce la sua rabbia per non essere riuscito a girare con questo ritmo nel Gran Premio di domenica scorsa. Intervenuto al sito ufficiale della Yamaha, Viñales ha ammesso: “questa giornata aumenta il rammarico per domenica scorsa, abbiamo risolto il problema di graining che abbiamo avuto con la gomma media e sono andato molto forte sia con la mescola media che con la soft. Devo solo capire perché domenica mi manca grip e mi sembra di guidare sul ghiaccio, anche oggi ho girato costantemente sull’1’32” basso”.