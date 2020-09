Quinto posto per Maverick Viñales nelle Qualifiche del GP di Catalogna, la Yamaha dello spagnolo è l’unica fuori dalla prima fila, considerando la doppietta Petronas e la terza posizione di Valentino Rossi.

Un risultato che lascia con l’amaro in bocca il rider iberico, come ammesso da lui stesso al sito ufficiale Yamaha: “la partenza è sempre cruciale e la quinta posizione ci mette di fronte a delle difficoltà. Ma non è un brutto risultato considerando che abbiamo faticato molto con le gomme questo pomeriggio. Domani cercheremo di fare un altro passo avanti. Penso che forse riusciremo a trovare qualcosa di veramente buono in chiave-gara. Sul ritmo andiamo bene, siamo molto costanti e questa è la cosa più importante. Quello che si capisce è che abbiamo un buon passo negli ultimi dieci o dodici giri, il che è importante perché questa pista è molto impegnativa per la gomma posteriore. Vedremo domani, ma siamo fiduciosi per la gara”.