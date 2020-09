Archiviate le ultime deludenti gare, Maverick Viñales è pronto a tornare in pista per provare a risalire la china nella classifica piloti, dove è scivolato al quinto posto a causa dei pochi punti ottenuti negli ultimi appuntamenti.

Lo spagnolo è apparso ottimista ai microfoni del sito ufficiale Yamaha in vista del doppio appuntamento di Misano, dove l’obiettivo sarà senza dubbio il podio: “ho sfruttato al meglio le due settimane di pausa per prepararmi alle due gare di Misano. Sono in buona forma, sia fisica che mentale, quindi questo fine settimana spingeremo di nuovo forte. Ci concentreremo completamente sul miglioramento della nostra classifica, questo è l’obiettivo generale, e per farlo dobbiamo salire sul podio. Mi sento ottimista ed emozionato per queste tre settimane. Sappiamo che possiamo essere forti qui a San Marino e anche in Catalogna, quindi dobbiamo fare in modo di sfruttare al meglio queste opportunità. Questi due GP sono un po’ come le gare di casa per la squadra, quindi voglio ottenere il miglior risultato possibile”.