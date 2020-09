Prima vittoria in stagione per Maverick Viñales a Misano, il pilota spagnolo ha conquistato il successo lo scorso fine settimana sfruttando la caduta di Bagnaia e salendo così al secondo posto della classifica mondiale.

In Catalogna, il rider della Yamaha proverà a centrare il bis su un circuito che conosce bene: “il duro lavoro di Misano ha dato i suoi frutti e questo è stato davvero sorprendente, ci siamo goduti questa sensazione di vittoria negli ultimi giorni e questo ci rende carichi per il prossimo round” le parole di Vinales ai canali ufficiali Yamaha. “Il Montmeló è la mia gara di casa e adoro correre qui. Ho fatto grandi gare in passato. L’anno scorso non siamo riusciti a mostrare tutto il nostro potenziale, il che è stato un peccato, ma questa volta faremo del nostro meglio per salire sul podio. Stiamo lavorando nel modo giusto e penso che possiamo migliorare ancora. Dobbiamo dare il massimo e fare un altro buon weekend, soprattutto perché il campionato è molto equilibrato. Ora sono secondo in classifica, ad un solo punto dalla vetta. Dobbiamo sfruttare al massimo questa opportunità”.