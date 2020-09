Domenica si corre ancora a Misano. Dopo la gara di domenica, vinta da Morbidelli, al suo primo successo in MotoGp, i piloti tornano nuovamente sul circuito italiano per il Gp dell’Emilia Romagna, dopo aver disputato, ieri, un’importante giornata di test.

Sensazioni positive per Vinales, in vista della gara di domenica: “il feeling he ho avuto durante il test è stato molto positivo. Sono stato veloce sia con la gomma media che con la morbida, quindi sicuramente proveremo nuovamente queste opzioni di pneumatici per il weekend in arrivo. Abbiamo provato alcune novità per la moto ieri e mi sono sentito a mio agio. Ho fatto dei buoni tempi sul giro senza dover spingere al limite e questo è positivo. Comunque non siamo stati capaci di provare queste nuove funzionalità nelle stesse identiche circostanze che abbiamo in gara, quando corriamo con molta gomma della Moto2 in pista, quindi dovremo aspettare e vedere. In ogni caso spingerò di nuovo al 100% così da poter iniziare davanti per essere sicuro di avere le migliori possibilità di correre una buona gara“.