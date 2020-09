Valentino Rossi ha chiuso con un mezzo sorriso la giornata di test svolta oggi a Misano, il Dottore è sceso in pista con l’obiettivo di provare numerose soluzioni innovative per la sua Yamaha M1, che potrebbero rivelarsi utili per il prosieguo del Mondiale 2020.

Il Dottore è apparso contento a metà al termine dei lavori in pista, ammettendo come alcune soluzioni abbiano funzionato e altre no: “è stata una giornata abbastanza buona, abbiamo lavorato sodo e ho percorso tanti giri perché avevamo molto materiale da provare. Come sempre, alcune delle novità rappresentano un miglioramento, altre no. In generale il test è stato positivo. Abbiamo trovato qualcosa che ci può aiutare e proveremo ad essere ancora più veloci il prossimo weekend”.