Nuovo appuntamento del Mondiale di MotoGp, il circus fa tappa in Catalogna dopo il doppio appuntamento di Misano. Valentino Rossi arriva in Spagna con l’obiettivo di riscattare l’ultimo amaro fine settimana, concluso con zero punti a causa di una scivolata.

Il Dottore è convinto di poter fare bene, come ammesso ai canali ufficiali della Yamaha alla vigilia del week-end iberico: “questa è una pista che mi piace molto, ma è diversa da Misano. L’asfalto e le condizioni saranno diverse, ma credo che potremo disputare un buon fine settimana di gara. E’ importante prendere qualche punto. Non sono così lontano dalla vetta della classifica, e il campionato è ancora aperto. Questa stagione è stata pazzesca e ci sono ancora molte gare da disputare, quindi faremo del nostro meglio”.