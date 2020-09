Non proprio un inizio di week-end positivo per Valentino Rossi, che nelle FP1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna ha chiuso al diciassettesimo posto a distanza siderale dalla top-5.

Il Dottore non si è concentrato sul time-attack, ma ha provato diversi tipi di gomme per individuare la mescola migliore da usare in gara. Questa la sua analisi al sito ufficiale Yamaha: “dobbiamo lavorare, perché tutti sono molto forti. Sembra che tutti siano più veloci della settimana scorsa, quindi dobbiamo migliorare il nostro ritmo. Stamattina abbiamo lavorato sul setting e provato diverse gomme. Vedremo cosa succederà questo pomeriggio, dove sarà importante tirar fuori un tempo”.