Maverick Vinales fa sua anche le qualifiche del Gp dell’Emilia Romagna: dopo la pole di domenica scorsa, lo spagnolo della Yamaha conquista la prima posizione della griglia di partenza nche oggi a Misano.

Alle spalle di Vinales si sono piazzati Miller e Quartararo, mentre a Bagnaia è stato cancellato un tempone poichè il giovane pilota della Pramac è passato sul verde.

Soddisfatto Vinales, ma cauto nei festeggiamenti, scottato troppo dai risultati della settimana scorsa a Misano: “non ho celebrato come l’altra volta, ma abbiamo lavorato molto bene oggi, abbiamo fatto un passo in avanti importante, ma la gara è domani, proveremo ad andare forte, nelle fp4 mi sono trovato molto bene in condizioni di gara, penso che abbiamo un passo migliore della gara scorsa, daremo tutto e vediamo è una bella opportunità per migliorare“, ha raccontato al parco chiuso lo spagnolo.

“Sono stato abbastanza fortunato se devo essere sincero, ho trovato Pecco e Vale e mi sono preso un margine ho cercato di chiuderlo, nel giro veloce ho avuto qualche problema con la curva 11 e anche nell’ultimo giro migliore non so come sono riuscito a tenere la moto in pista, perdevo l’anteriore, sia pecco che valentino sono andati fuori, sono deluso per lui, sembrava una bellissima doppietta per il team, saremmostati entrambi davanti, io ho dato il massimo, sono stati dei giri abbastanza spaventosi. sono felice di essere qui“, questo il commento di Miller.

“So cosa devo fare, sembra che la terza posizione in questo circuito in qualifica è mia, nel 2019, ache la settimana scorsa, speriamo di fare una bella partenza, abbiamo un passo abbastanza buono per lottare avanti, sono contento, l’obiettivo numero 1 era la prima fila, lo abbiamof atto, dobbiamo stare più attenti domani in partenza e stare più tranquilli della settimana scorsa“, ha concluso Quartararo.