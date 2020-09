Dominio Yamaha nelle qualifiche del GP di Catalogna, doppietta per il Team Petronas e terza posizione in griglia per la squadra ufficiale con Valentino Rossi, capace di strappare proprio nel finale la top-3.

Prima pole position in MotoGp per Morbidelli, abile a sfilare il primo posto al compagno Quartararo con un giro davvero perfetto. Una sensazione unica per il Morbido, pronto a tutto domani per portare a casa la sua seconda vittoria in stagione. Soddisfatti anche El Diablo e il Dottore, queste le parole dei primi tre dopo le Qualifiche:

Franco Morbidelli: “mi piace la prima pole in top-class, bellissima sensazione. Oggi mi sentivo molto carico, ho visto che dal primo time-attack potevo fare un bel lavoro. Sono contento della giornata di oggi“.

Fabio Quartararo: “Franco è andato molto forte, molto contento di essere in prima fila perché è molto importante in vista di domani. Sono felice anche per il team, vediamo come andrà domani la gara“.

Valentino Rossi: “oggi è una giornata speciale perché ho firmato il contratto per correre l’anno prossimo, essere in prima fila è importante per la gara. Abbiamo lavorato bene da ieri, nelle FP4 abbiamo messo tutto insieme e sapevo di avere un buon giro. Ho guidato al limite, senza fare errori e sono contento“.