Giornata da dimenticare per Fabio Quartararo a Misano, il pilota francese non solo è caduto e ha perso la leadership della classifica mondiale a vantaggio di Dovizioso, ma ha anche visto vincere il proprio compagno di squadra.

Una gara da dimenticare per il Diablo, che non ha accampato scuse nel parco chiuso, attribuendosi la responsabilità della caduta: “l’errore di oggi è solo mio, ho guidato come se fosse l’ultimo giro. L’esperienza non si compra, sono errori attraverso i quali uno deve passare. Volevo raggiungere Morbidelli e Rossi, Viñales si è difeso in modo molto aggressivo, forse è il suo modo di guidare. La pressione della leadership nel mondiale? Tutti la sentono, chi dice di no mente”.