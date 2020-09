A soli due giorni dal termine del Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini, disputatosi domenica scorsa al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’, il Ducati Team è sceso nuovamente in pista quest’oggi a Misano per affrontare una giornata di test in preparazione al Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, che si correrà questo fine settimana sullo stesso tracciato.

Dopo un weekend difficile, che lo ha visto chiudere in sedicesima posizione, Danilo Petrucci è sceso in pista oggi determinato a trovare una soluzione per essere più competitivo nella prossima gara di casa. Il pilota ternano ha sfruttato l’intera giornata di test per lavorare sull’assetto della sua Ducati Desmosedici GP 20, completando un totale di 88 giri e chiudendo con il sedicesimo tempo complessivo in 1:32.679. Queste le sue parole al sito ufficiale della Ducati: “è stata una giornata molto impegnativa, abbiamo sfruttato tutto il tempo a nostra disposizione, facendo diverse prove per cercare di risolvere i problemi che abbiamo avuto durante tutto lo scorso fine settimana. Purtroppo stiamo ancora soffrendo e non sono molto soddisfatto al termine di questi due turni di libere. Spero che i prossimi giorni prima della gara ci permettano finalmente di capire come poterci avvicinare maggiormente ai primi in questo GP”.