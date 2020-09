Giornata di test oggi a Misano, tutti in pista i piloti della Yamaha tranne Franco Morbidelli, rimasto a letto per un problema di stomaco che non gli ha permesso di svolgere il suo programma di lavoro.

Un inconveniente spiacevole per il vincitore dell’ultimo Gran Premio di San Marino, che sarà comunque abile e arruolabile già dalle prime libere di venerdì: “mi sono alzato questa mattina e non mi sentivo bene, di comune accordo con il team abbiamo deciso di non prendere parte alla giornata odierna di test per recuperare le forze in vista del prossimo fine settimana in cui vogliamo ripetere la prestazione di pochi giorni fa”.