Giornata di test soddisfacente per Andrea Dovizioso a Misano: il forlivese della Ducati ha provato delle novità ciclistiche e di set up che gli hanno fatto concludere la sessione di lavoro sulla pista italiana col sorriso.

“Quando non hai la velocità puoi essere anche primo ma non la vivi serenamente. Non riesco a guidare come dovrei. Lavoro, ma i tempi non vengono. Non abbiamo carte per giocarcela, dobbiamo sfruttare i test per migliorare. Sono contento, le modifiche hanno funzionato molto bene. Abbiamo anche lavorato sul set-up, farlo due giorni dopo la gara è perfetto in vista del weekend che si correrà ancora su questo circuito. Il feeling è migliorato, il passo era molto buono“, ha dichiarato ai Sky