Non arriverà in questo fine settimana l’annuncio della line-up 2021 del team ufficiale Ducati, la Casa di Borgo Panigale ha deciso di rinviare di qualche giorno i comunicati ufficiali, lasciando spazio in questi giorni al passaggio di Valentino Rossi in Petronas. Paolo Ciabatti ha comunque dato una notizia, annunciando ai microfoni di Sky Sport l’arrivo in Pramac nel 2021 di Jorge Martin, attualmente in Moto2 con il team Red Bull KTM Ajo.

Queste le parole del ds della Ducati: “avevamo detto che avremmo aspettato queste gare, vogliamo annunciare i piloti 2021 della Ducati ufficiale e della Pramac tra quattro-cinque giorni, ora intendiamo concentrarci sui Gran Premi. Inoltre questi dovrebbero essere i giorni dell’ufficialità di Rossi al team Petronas, vogliamo lasciare campo aperto a questa notizia, spostando l’annuncio dei nostri piloti. Al 99% siamo comunque convinti della collocazione dei piloti sotto contratto, cioè Miller, Bagnaia, Zarco e, possiamo dirlo, Martin. Lo spagnolo ci piace molto e da parecchio tempo, siamo contenti possa raggiungerci nel 2021. A Barcellona è tornato dopo aver saltato due gare per colpa del Coronavirus, sta andando forte e qui vorrà tornare in corsa per il Mondiale“.