Non c’è sosta per il Mondiale 2020 di MotoGp, archiviata la doppia di Misano ecco che il calendario propone subito il Gran Premio di Catalogna, in programma sul circuito del Montmelò. Non c’è tempo dunque per calcoli e riposo, già venerdì i piloti torneranno in pista per le prime libere, per poi proseguire sabato con le Qualifiche e domenica con l’attesissimo Gran Premio.

Dove seguire il Gran Premio di Catalogna in tv:

Una delle novità principali di questo Mondiale 2020 di MotoGp è che potrà essere seguito su DAZN (Guarda la MotoGP live su DAZN), che trasmetterà prove libere, qualifiche e gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 in diretta streaming e on demand. I commentatori ufficiali saranno Marco Melandri, Niccolò Pavesi e Matteo Pittaccio: pronti a raccontare ogni sfaccettatura di tutti i week-end del Motomondiale.

Ecco il programma completo:

Giovedì 24 settembre

Ore 17:00 – Conferenza stampa piloti

Venerdì 25 settembre

09:00-09:40 FP1 di Moto3

09:55-10:40 FP1 di MotoGP

10:55-11:35 FP1 di Moto2

13:15-13:55 FP2 di Moto3

14:10-14:55 FP2 di MotoGP

15:10-15:50 FP2 di Moto2

Sabato 26 settembre

09:00-09:40 FP3 di Moto3

09:55-10:40 FP3 di MotoGP

10:55-11:35 FP3 di Moto2

12:35-13.15 Qualifiche di Moto3

13:30-14:00 FP4 di MotoGP

14:10-14:25 Q1 di MotoGP

14:35-14:50 Q2 di MotoGP

15:05-15:45 Qualifiche di Moto2

Domenica 27 settembre

09:40-10:00 Warm Up di Moto3

10:10-10:30 Warm Up di Moto2

10:40-11:00 Warm Up di MotoGP

12:00 Gara Moto3

13:20 Gara Moto2

15:00 Gara MotoGP