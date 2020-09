Franco Morbidelli vince il primo gran premio della sua carriera in MotoGp, quello sulla pista italiana di Misano. Una gioia unica per il pilota Petronas che si piazza davanti a Bagnaia e Mir, resistendo anche agli assalti del suo mentore, Valentino Rossi.

Nel post gara Morbidelli dedica la vittoria al papà scomparso tragicamente 7 anni fa, colui che ha dato il via alla sua carriera nel motociclismo: “non me lo immaginavo. Ho sempre sperato di vincere, ho sempre sognato di vincere una gara in MotoGp, ma è sempre stata una cosa che non mi ha mai ossessionato, ho sempre guardato allo step successivo e lo step successivo questo weekend era la vittoria. In gara mi sentivo bene, abbiamo lavorato duro, è stato bellissimo. I primi giri ero con Vale che mi metteva una gran pressione dietro e quindi ero un po’ col forcone nel didietro, ma dopo è stata come una seduta psicologica perchè ho avuto tempo di pensare a tantissime cose, il primo pensiero va a tutte le persone che mi hanno aiutato in tutta la mia carriera, solo 7 anni fa ero qui a Misano, ma nel campionato italiano superstock, è stata una carriera, fino adesso, molto corta e molto ripida e se è successo così è stato grazie alla VR46 a tutte le persone che hanno lavorato con me, alla mia ragazza alla famiglia della mia ragazza, alla mia famiglia a mia mamma. Hanno creduto in me e mi hanno spinto al massimo in ogni momento. Questa vittoria ovviamente va anche a papà, mi ha dato una grande mano, mi ha insegnato ad essere forte, questa va anche a lui. Gli ultimi dieci giri ho pensato a tutto, la pista era la cosa che aveva meno spazio nella mia testa, quando stai per vincere la tua prima gara non riesci a concentrarti, comunque sono contento, il passo rimaneva costante“.