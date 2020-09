Pecco Bagnaia è pronto a tornare in pista nel weekend di Misano. Il pilota della Ducati Pramac rientra dopo diverse settimane di stop dovute all’infortunio rimediato in pista a Brno. Non solo la gioia di tornare in pista, ma anche quella legata ad un importante annuncio che la Ducati potrebbe già ufficializzare nelle prossime ore: Bagnaia resterà nella scuderia, addirittura potrebbe fare il salto nel team principale al posto di Andrea Dovizioso.

Intervistato dalla ‘Rosea’ Bagnaia ha espresso così la sua felicità: “dodici giorni fa ho ripreso a camminare con le stampelle, da due giorni cammino con una. Ho perso molto tono muscolare, ma negli allenamenti la gamba regge bene. La conferma la avrò solo domani nel primo turno di prove. Ducati? Resto qui per due anni e questo è certo. Vedremo dove sarò messo, sarebbe bello arrivare nel team ufficiale“.