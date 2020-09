Mancano pochi giorni al ritorno in pista dei campioni della MotoGp: i piloti si sfideranno a Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Si prospetta un weekend di fuoco, non solo per quanto riguarda lo spettacolo in pista, ma soprattutto per dei presunti clamorosi annunci di mercato.

Secondo la stampa estera a Misano potrebbe arrivare un annuncio davvero clamoroso: secondo speedweek Valentino Rossi annuncerebbe il suo ritiro. La firma con Petronas tarda ad arrivare ed il team satellite Yamaha potrebbe pensare anche ad ingaggiare Dovizioso, che una volta detto addio alla Ducati non ha molte opzioni.

Un giornalista di Eurosport, Remy Tissier, inoltre, ha twittato parole davvero interessanti: “Alla salute di un grande campione italiano di motociclismo (con cui ho avuto la fortuna di confrontarmi dall’inizio della sua carriera in GP) che annuncerà il suo ritiro entro la fine di questa settimana. Ciao“.

Adesso resta il dubbio: il riferimento è a Valentino Rossi o ad Andrea Dovizioso? Non ci resta che attendere.