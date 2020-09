Il percorso riabilitativo di Marc Marquez prosegue a gonfie vele, il pilota spagnolo sta lavorando duramente con l’obiettivo di tornare in pista prima della fine di questa stagione, ormai definitivamente compromessa.

Il campione del mondo ha intenzione di riprendere confidenza con la moto nelle ultime gare dell’anno, per farsi trovare pronto poi in vista del 2021. A distanza di sei settimane dalla seconda operazione, Marquez ha svolto le prime sessioni di allenamento: ieri 7,5 chilometri di corsa e oggi un’ora di bicicletta con un vistoso tutore al braccio. “Un altro piccolo passetto” le parole del pilota della Honda, impaziente di tornare in pista per regalare nuove emozioni ai propri tifosi.