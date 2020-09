Jorge Lorenzo si prepara a tornare in sella alla Yamaha, dopo un lungo periodo di stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Il test rider della Casa di Iwata sarà impegnato a Portimao il 7 e l’8 ottobre per una sessione importantissima, dal momento che proprio sul circuito portoghese si correrà l’ultima gara dell’anno, in programma il 22 novembre.

A confermare la presenza di Lorenzo ai test di Portimao ci ha pensato il team manager Meregalli ai microfoni di MotoGP.com: “quando è scoppiata la pandemia il programma di test in Europa è stato cancellato, ma adesso la situazione è cambiata. Faremo un’eccezione e parteciperemo ai test a Portimao il 7 e l’8 ottobre perché è una pista nuova della quale non abbiamo alcun dato e abbiamo bisogno di tutte le informazioni possibili per preparare il Gran Premio“.