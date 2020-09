La sfortuna di Cal Crutchlow in questo 2020 sembra non avere fine, il pilota inglese ha già saltato tre Gran Premi per problemi fisici e potrebbe essere out anche la gara in Catalogna. Il motivo? Una caduta avvenuta oggi nel paddock del circuito del Montmelò, costata carissima al rider della Honda LCR, che ha riportato la rottura dei legamenti della caviglia sinistra.

Un guaio confermato dallo stesso team con una nota ufficiale, in cui non si esclude la presenza di Crutchlow in pista a Barcellona: “come da programma oggi il pilota del Team LCR Honda Castrol Cal Crutchlow è arrivato a Barcellona ed è andato a trovare il Dr. Xavier Mir per un controllo finale sul suo avambraccio destro, prima del Gran Premio di Catalogna. La cicatrice sembra essere in via di guarigione ed è in condizioni molto migliori rispetto alla settimana scorsa. Purtroppo, al suo arrivo al Circuit de Catalunya, Cal è scivolato mentre usciva dalla cabina dei test sul Covid-19, rompendosi i legamenti della caviglia sinistra, come confermato dal Dr. Max Ibañez, membro del team del Dr. Mir. Nonostante questa sfortuna, Cal Crutchlow e la squadra faranno del loro meglio per essere regolarmente al via del GP di Catalogna sin dalla giornata di venerdì”.