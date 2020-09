Nel box della Honda, in vista del Gp di Barcellona, spunta un volto noto. Marc Marquez fa visita alla sua squadra alla vigilia della gara di casa, alla quale non potrà prendere parte per infortunio. Anche se la voglia di salire in sella alla sua moto e partecipare al weekend è grande, Marquez spiega di essere a lavoro per tornare al top nel 2021: “è stato fantastico tornare nel paddock della MotoGP e rivedere la mia squadra e l’HRC, avevamo parlato al telefono, ma mi sono mancati tanto ed è stato bello rivedere loro, ma pure la mia moto. Una parte di me avrebbe sicuramente voluto tornare a correre, soprattutto dopo essersi seduta sulla moto, ma ora è il momento di avere pazienza: vorrei guidare nella mia gara di casa, ma mi divertirò a guardarla in tv. È stato bello venire qui per parlare non solo con il team ma anche con Honda per iniziare a fare un piano per il 2021“.