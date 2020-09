Dominio delle Yamaha nel Gp di Misano. Le qualifiche sul tracciato italiano premiano Maverick Vinales che firma il miglior tempo e si prende la pole position. Al suo fianco, completano la prima fila Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, la coppia della Pretronas. Quarta posizione per Valentino Rossi, ultimo del quartetto Yamaha. Buon 6° posto per Pecco Bagnaia al rientro dopo l’infortunio patito a Brno, 9° posto per Andrea Dovizioso in 3ª fila.

La griglia di partenza del Gp di Misano:

1ª Fila: 1) Vinales, 2) Morbidelli, 3) Quartararo

2ª Fila: 4) Rossi 5) Miller 6) Bagnaia

3ª Fila: 7) Rins, 8) Mir, 9) Dovizioso

4ª Fila: 10) Zarco, 11) P. Espargaro, 12) Oliveira

5ª Fila: 13) A. Espargaro, 14) Nakagami, 15) Petrucci

6ª Fila: 16) Binder, 17) Rabat, 18 Lecuona

7ª Fila: 19) Bradl, 20) Smith, 21) A. Marquez