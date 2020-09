Motori che si accendono, adrenalina che sale e cuori che battono forte nel petto. Il Gran Premio d’Emilia Romagna conclude il doppio appuntamento di Misano, un tracciato suggestivo su cui molti hanno intenzione di vincere. Da Viñales che scatta in pole fino a Dovizioso che parte decimo, in tanti si giocano la gloria per inseguire i proprio obiettivi stagionali. Semafori spenti e si parte, lo spettacolo può cominciare.

Il Gran Premio d’Emilia Romagna LIVE:

Giro 18/27 – Si ritira Valentino Rossi dopo la caduta di inizio gara, in testa sempre Bagnaia davanti a Vinales e Pol Espargaro;

Giro 12/27 – Bagnaia fa il vuoto dietro di sé, Vinales prova a recuperare ma resta lontano;

Giro 9/27 – Fuori per problemi meccanici Jack Miller, l’australiano torna sconsolato ai box;

A major championship contender pulls into the pits! 👀@jackmilleraus is out of the running! ❌#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/5dR9nN0jaL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 20, 2020

Giro 6/27 – Bagnaia sfrutta un errore di Vinales e si mette davanti a tutti, Pol Espargaro sempre terzo davanti a Quartararo;

Giro 4/27 – In testa Vinales prova a fare il vuoto, alle sue spalle Bagnaia e Pol Espargaro. Diciottesimo Valentino Rossi, mentre Morbidelli è davanti a lui dopo un incidente al via con Aleix Espargaro;

Giro 3/27 – Scivolata per Valentino Rossi, che riesce a ripartire ma dall’ultimo posto in classifica. Nella ghiaia anche Binder;

Ore 15:00 – Si spengono i semafori a Misano, è partito il GP d’Emilia Romagna;