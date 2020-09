Con l’adrenalina ancora in corpo dopo la sorprendente gara di Misano, il Motomondiale vola a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna. In diretta dal Montmelò, DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) trasmetterà l’ottavo atto stagionale di questa competizione che ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso ad ogni curva.

La vittoria di Viñales al GP dell’Emilia Romagna, dopo la caduta di Bagnaia, ha permesso allo spagnolo di raggiungere il terzo posto, dietro a Quartararo, di una classifica che vede al primo posto Dovizioso. Ma un punto non basta per cantar vittoria, ed ecco che la battaglia si fa sempre più interessante con quattro piloti potenzialmente candidati al titolo mondiale.

A raccontare la classe regina per DAZN la coppia composta da Niccolò Pavesi e Marco Melandri. Grande novità, invece, per il commento della Moto2 e Moto3. Ad affiancare Matteo Pittaccio, la voce dell’ex campionessa italiana di motociclismo Alessia Polita che porterà sullo schermo tutta la sua esperienza e professionalità.

Di seguito la programmazione di DAZN (Guarda il GP di Catalogna live su DAZN)

Venerdì 25 settembre

Ore 9:00: Free Practice 1 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Ore 13:15: Free Practice 2 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Sabato 26 settembre

Ore 9.00: Free Practice 3 – commento di Matteo Pittaccio e Alessia Polita (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Ore 12.35: qualifiche – commento di Matteo Pittaccio e Alessia Polita (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Domenica 27 settembre

Ore 9.40: Warm Up – commento di Matteo Pittaccio e Alessia Polita (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Dalle ore 12:00: gara Moto3 (11:00), gara Moto2 (12:20) – commento di Matteo Pittaccio e Alessia Polita

Ore 15:00: gara MotoGP – commento di Niccolò Pavesi e Marco Melandri