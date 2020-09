Termina anche l’ultimo turno di prove libere del Gp di Misano: adesso non c’è più spazio per alcun errore. I piloti di MotoGp sono scesi in pista per la quarta sessione di prove libere nella quale si è messo in luce Fabio Quartararo, firmando il miglior tempo in 1:32.404. Alle sue spalle Maverick Vinales e Pecco Bagnaia. Ottavo posto per Valentino Rossi, risultato il migliore nelle FP3 e pronto a dare il massimo in qualifica. Una posizione dietro Andrea Dovizioso, chiamato a massimizzare i suoi sforzi in un weekend che non è partito con il piede giusto.