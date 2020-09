Il sabato mattina del Gp di Misano si apre con la consueta terza sessione di prove libere che mette in palio 10 posti per il Q2 delle qualifiche. Come già accaduto lo scorso weekend, Pecco Bagnaia si dimostra decisamente a suo agio sulla pista italiana, firmando il miglior tempo delle FP3 in 1:31.127. Il pilota della Ducati Pramac chiude davanti a Maverick Vinales, infastidito dallo scarso feeling con la Yamaha ma che riesce comunque progressivamente a migliorarsi e Fabio Quartararo. Entra in top 10 Valentino Rossi con l’8° tempo, mentre resta fuori Andrea Dovizioso che, insieme a Zarco e Rins dovrà partire dal Q1.