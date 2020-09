Un campione senza età. Valentino Rossi è giovane dentro, nonostante la carta d’identità segni 41 anni, ma quando respira l’aria di casa è come se tornasse nel prime della sua carriera. Lo dimostra la straordinaria prestazione nelle FP3 del Gp di Misano, chiuse con il miglior tempo in 1:31.861! Il ‘Dottore’ si piazza davanti ai due giovani rivali in Yamaha: Maverick Vinales, suo attuale compagno di scuderia e Fabio Quartararo, colui che lo sostituirà nel 2021. Bene tutti i big, presenti in top 10 ad esclusione di Petrucci (16°): Miller è 4°, il rientrante Bagnaia è 7°, Morbidelli 9°, mentre Dovizioso è 10°.