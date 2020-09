Seconda sessione di prove libere sul circuito di Misano nel back to back che vede i piloti di MotoGp impegnati nuovamente sul tracciato italiano. Al termine delle FP2 è il sorprendente Brad Binder della KTM a firmare il miglior tempo di giornata in 1:31.628. Alle sue spalle si piazzano Nagakami e Quartararo. Quarto posto per Maverick Vinales su Yamaha, mentre Valentino Rossi chiude 12°. Chiamato a migliorarsi Andrea Dovizioso che chiude con il 18° tempo della sessione.