Nel pomeriggio del venerdì di MotoGp sono andare in scena le consuete FP2, corse questo weekend sul tracciato di Barcellona. Il miglior tempo della seconda sessione è di Franco Morbidelli che nell’ultimo giro utile ferma il cronometro sull’1:39.789 che gli permette di mettersi davanti agli ottimi Zarco e Binder. Quarta posizione per Maverick Vinales, mentre Valentino Rossi chiude in 9° posizione ma sembra avere le carte in regola per puntare direttamente al Q2. Prova opaca per Andrea Dovizioso che chiude 18°.