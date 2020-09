E’ iniziato il weekend del Gp dell’Emilia Romagna: i piloti della MotoGp sono nuovamente al Mugello per la seconda gara della ‘doppia’. I campioni delle due ruote hanno parlato oggi con la stampa tra rivelazioni e frecciatine. Ha attirato l’attenzione l’affermazione di Andrea Dovizioso, che ha commentato il tweet di Claudio Domenicali dopo il secondo posto di Bagnaia al Gp di San Marino:”non ho visto il tweet di Domenicali, e non penso che sia una buona idea twittare da parte sua“, ha affermato il ducatista.

Ai microfoni Sky poi il forlivese ha parlato del suo futuro. Cecchinello ha ammesso di volerlo alla LCR Honda come tester: “mi fa piacere che abbia parlato di me, ma è ovvio che la mia sia una situazione anomala e che un po’ tutte le Case mi stiano cercando. Per ora non ho ancora definito nulla“, ha spiegato Dovizioso.