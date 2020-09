Il Ducati Team è tornato in azione oggi sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, teatro questo fine settimana del settimo appuntamento della stagione MotoGP 2020: il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Andrea Dovizioso, attuale leader del campionato, ha chiuso invece la giornata al dodicesimo posto. Dopo aver portato a termine un test positivo lo scorso martedì, il pilota romagnolo ha dedicato la giornata di oggi alla ricerca del migliore setup in vista della gara di domenica, ed ha terminato la giornata con un crono di 1:32.152, ottenuto durante la sessione di FP1 di questa mattina.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 1:32.152 (12°)

“Quest’oggi abbiamo preferito concentrare il nostro lavoro sui preparativi per la gara, senza preoccuparci troppo dei tempi. Abbiamo fatto dei passi avanti, ma ancora non bastano: anche i nostri avversari sono migliorati molto dopo il test di martedì scorso. In ogni caso sono fiducioso: sappiamo su cosa lavorare per essere più competitivi. Ora dobbiamo mantenere la concentrazione: domattina sarà molto importante chiudere le FP3 nella top ten“.